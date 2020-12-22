В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе

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В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
Пресс-служба ПСЖ на официальном сайте сообщила подробности травм нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Неймар продолжает восстановление после растяжения левого голеностопного сустава. Возвращение форварда в строй ожидается в январе. Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей и сейчас занимается по индивидуальной программе. Сроки его восстановления не разглашаются. Что касается защитника Преснеля Кимпембе, то он пропустит 3-4 недели из-за повреждения подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 13 мячей и восемь голевых передач в 17 поединках.

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