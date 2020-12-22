В ПСЖ рассказали о травмах Неймара и Мбаппе
Пресс-служба ПСЖ на официальном сайте сообщила подробности травм нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Неймар продолжает восстановление после растяжения левого голеностопного сустава. Возвращение форварда в строй ожидается в январе. Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей и сейчас занимается по индивидуальной программе. Сроки его восстановления не разглашаются. Что касается защитника Преснеля Кимпембе, то он пропустит 3-4 недели из-за повреждения подколенного сухожилия.
В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету 22-летнего Мбаппе 13 мячей и восемь голевых передач в 17 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13