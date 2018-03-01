В ПСЖ рассказали о травме Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери рассказал о травме форварда Килиана Мбаппе в матче четвертьфинала Кубка Франции против "Марселя" (3:0).

По его словам, футболист получил повреждение голеностопа.

"Мбаппе ударили по голеностопу, и он попросил замену в перерыве. Надеюсь, что травма несерьезная", - отметил он.

Напомним, в предыдущем матче с "Марселем" (3:0) травму получил Неймар. Его восстановление займет от 6 до 8 недель.

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