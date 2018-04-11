В ПСЖ рассматривают двух звездных кандидатов на замену Кавани

В ПСЖ рассматривают двух звездных кандидатов на замену своему форварду Эдинсону Кавани, с которым клуб планирует расстаться по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям Le 10 Sport, парижане проявляют интерес к нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовски и вингеру "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.

Отметим, что трансфер первого оценивается в 100 миллионов евро, а второго - вдвое дороже.

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