В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара

Руководство ПСЖ разочаровано тем, что купило бразильского нападающего Неймара в 2017 году, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, в парижском клубе считают, что трансфер футболиста не окупился из-за его постоянных травм, а также отношения к команде и игре. Из-за этого клуб пока не спешит предлагал бразильцу новый контракт, так как опасается его желания уйти. Летом 2019 года Неймар хотел вернуться в свой бывший клуб "Барселону", но трансфер не состоялся.

Напомним, что нападающий перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за французский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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