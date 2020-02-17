В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара

2 Теги неймарпсж

В ПСЖ разочарованы покупкой Неймара

Руководство ПСЖ разочаровано тем, что купило бразильского нападающего Неймара в 2017 году, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, в парижском клубе считают, что трансфер футболиста не окупился из-за его постоянных травм, а также отношения к команде и игре. Из-за этого клуб пока не спешит предлагал бразильцу новый контракт, так как опасается его желания уйти. Летом 2019 года Неймар хотел вернуться в свой бывший клуб "Барселону", но трансфер не состоялся.

Напомним, что нападающий перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за французский клуб 18 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Хакеры сообщили о предстоящем переходе Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

А говорят, что Бармалей дурак, что продал...

Ответить
jugulator
Пьянь

Бартомеу никто не спрашивал, Неймара выкупили за отступные.

Ответить

главное

Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!

Смолов забил на "Бернабеу", "Лацио" сказал "да" чемпионству, а Холанд опять на коне: рассказываем, что там у европейцев!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 25 62
2 Марсель Марсель 25 52
3 Ренн Ренн 25 41
4 Лилль Лилль 25 40
5 Монако Монако 25 38
6 Монпелье Монпелье 25 37
7 Страсбур Страсбур 25 37
8 Ницца Ницца 25 36
9 Реймс Реймс 25 36
10 Бордо Бордо 25 35
11 Лион Лион 25 34
12 Нант Нант 25 34
13 Брест Брест 25 33
14 Анжер Анжер 25 30
15 Метц Метц 25 28
16 Сент-Этьен Сент-Этьен 25 28
17 Ним Ним 25 27
18 Дижон Дижон 25 26
19 Амьен Амьен 25 21
20 Тулуза Тулуза 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов