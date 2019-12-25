В ПСЖ разработали план, чтобы удержать Мбаппе от перехода в "Реал"

Парижский ПСЖ намерен продлить контракт с нападающим команды Килианом Мбаппе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, французский клуб собирается сделать форварду невероятное предложение, которое заставить забыть его о желании перейти в мадридский "Реал".

Ожидается, что ПСЖ предложит Мбаппе зарплату уровня его партнера по команде Неймара, который получает около 30 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе стал лучшим бомбардиром Лиги 1 в 2019 году. | http://soccernews.ru