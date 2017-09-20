В ПСЖ разрешили конфликт Неймара и Кавани

Во французском ПСЖ нашли решение, как сгладить конфликт между форвардами команды Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Как информирует football.fr, на сегодняшней тренировке парижан, на которой присутствовал и президент Нассер Ганим Эль-Хелаифи, нападающим было предложено исполнять 11-метровые удары по очереди.

Напомним, ПСЖ хочет заменить Эмери Зиданом. | soccernews.ru