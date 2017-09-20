В ПСЖ разрешили конфликт Неймара и Кавани

Теги псжнеймарэдинсон кавани нассер ганим аль-хелаифи

В ПСЖ разрешили конфликт Неймара и КаваниВо французском ПСЖ нашли решение, как сгладить конфликт между форвардами команды Неймаром и Эдинсоном Кавани.

Как информирует football.fr, на сегодняшней тренировке парижан, на которой присутствовал и президент Нассер Ганим Эль-Хелаифи, нападающим было предложено исполнять 11-метровые удары по очереди.

Напомним, ПСЖ хочет заменить Эмери Зиданом. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Питерское дерби в Кубке России: "Зенит" встретится с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 6 18
2 Монако 6 15
3 Сент-Этьен 6 13
4 Бордо 6 12
5 Лион 6 11
6 Марсель 6 10
7 Нант 6 10
8 Ницца 6 9
9 ФК Кан 6 9
10 Генгам 6 9
11 Анжер 6 7
12 Монпелье 6 7
13 Тулуза 6 7
14 Амьен 6 6
15 Ренн 6 5
16 Труа 6 5
17 Лилль 6 5
18 Дижон 6 4
19 Страсбур 6 4
20 Метц 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов