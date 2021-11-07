В ПСЖ резко отреагировали на вызов Месси в сборную Аргентины

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал вызов нападающего Лионеля Месси в сборную Аргентины на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Мы против того, что в сборную вызывался не готовый футболист, который сейчас восстанавливается от травмы. В этом нет никакого смысла. ФИФА должна уже разобраться в таких ситуациях", – приводит слова Леонардо RMC Sport.

Аргентине предстоят матчи с Уругваем (13 ноября, в гостях) и Бразилией (17 ноября, дома).

В нынешнем сезоне 34-летнийй Месси провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах и забил три гола.

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