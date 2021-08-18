У Рамоса произошел конфликт в ПСЖ

Теги реал мадридпсжсерхио рамос

У Рамоса произошел конфликт в ПСЖФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

В ПСЖ разочарованы тем, как ведет себя Серхио Рамос, Cadena SER.

По информации источника, испанец ведет себя слишком высокомерно по отношению к персоналу клуба, при этом даже не является капитаном команды.

В "Пари Сен-Жермен" не намерены это терпеть. Если футболист не изменит свое поведение, главный тренер парижан Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе.

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