В ПСЖ сделали прогноз на участие Неймара в матче с "Реалом"
Фото инстаграм Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар, скорее всего, сможет сыграть с мадридским "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
По информации L’Equipe, 29-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам, а в среду даже провёл небольшое занятие с партнёрами по команде.
В парижском клубе уверены, что звёздный форвард будет способен выйти на поле, несмотря на неоптимальную форму.
Из-за травмы Неймар не играет с 28 ноября. В текущем сезоне бразилец провёл 14 матчей, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
ПСЖ примет "Реал" 15 февраля. Ответная встреча в Мадриде состоится 9 марта.
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