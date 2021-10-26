В ПСЖ сообщили о болезни Мбаппе

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В ПСЖ сообщили о болезни Мбаппе

Фото: инстаграм Килиан Мбаппе/Автор неизвестен 

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе заболел, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста диагностирована ЛОР-инфекция. Подробности станут известны в течение двух дней. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в ближайшем матчем с "Лиллем" (29 октября).

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 14 матчей, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе. | http://soccernews.ru
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