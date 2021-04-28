В ПСЖ уверены, что финансовую сторону их предложения для Месси никто не сможет перебить
Фото: Твиттер @FCBarcelona
ПСЖ не оставляет попыток подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
По информации журналиста бразильского издания TNT Sports Марсело Бехлер, французский гранд предлагают аргентинцу контракт по схеме "2+1". Кроме того в Париже считают, что зарплату и бонусы, которые будут прописаны в соглашении с форвардом, не сможет предложить больше никто.
Бехлер заявляет, что сама "Барселона" пока не решила, какую сумму готова предложить Месси, поскольку пандемия коронавируса произвела серьезно повлияла на финансовое положение каталонского клуба.
Президент "блауграны" Жоан Лапорта продолжает искать варианты с подписанием звездных новичков для того, чтобы убедить Месси остаться.
Несмотря на кризис в начале года, команда под руководством Кумана смогла победить в Кубке Короля и имеет отличные шансы на победу в чемпионате Испании.
В текущем сезоне 33-летний нападающий выходил на поле в составе "Барселоны" в 42 поединках во всех турнирах. На его счету 33 забитых мяча и 14 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14