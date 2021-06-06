В "ПСЖ" уверены, что Почеттино останется в клубе

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В "ПСЖ" уверены, что Почеттино останется в клубеФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино, скорее всего, останется в парижском клубе.

По информации источника, позиция "ПСЖ" по этому не изменилась, там считают, что аргентинский тренер останется, несмотря на слухи про возвращение в "Тоттенхэм".

Кроме того, Почеттино принимал непосредственное участие в переходе Джорджиньо Вейналдума в "ПСЖ". Тренер созванивался с ним несколько раз.

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