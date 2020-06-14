В ПСЖ высказались о будущем в клубе Неймара и Мбаппе
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил уверенность, что нападающие Неймар и Килиан Мбаппе не покинут команду.
"Ничто не говорит о том, что Неймар и Мбаппе не будут играть за ПСЖ в следующем сезоне. Их контракты действуют еще два года, но мы намерены двигаться вперед вместе с ним и дальше.
Мы больше не говорили с Неймаром о "Барселоне". Мне кажется, что он счастлив в ПСЖ. Что касается Мбаппе, то он является будущим нашего клуба. Неймар и Мбаппе входят в пятерку лучших игроков мира. Нам нужно придумать решение, чтобы продолжить сотрудничество", - приводит слова Леонардо Le Journal du Dimanche.
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|Страсбур
|27
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|Бордо
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|Нант
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|Амьен
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