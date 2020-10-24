В ПСЖ выявлен новый случай заражения коронавирусом

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В ПСЖ выявлен новый случай заражения коронавирусом

Игрок ПСЖ сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Имя заражённого футболиста не называется. Инфицированный отправлен на обязательный карантин.

Сегодня парижане примут "Дижон" в рамках 8-го тура французской Лиги 1.

В 7 стартовых турах чемпионата ПСЖ набрал 15 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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