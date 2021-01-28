В. Путин из Украины может перейти в белорусский "Неман"

Гродненский "Неман" просматривает четырех новичков. Белорусский клуб могут пополнить полузащитники из Молдовы Сергей Трофан и Руслан Челари, российский хавбек Иван Бакланов и украинский полузащитник Виктор Путин.



Молдоване ранее играли за "Сперанцу", Бакланов – за литовскую "Палангу". Путин – за польский ГКС з Белхатува.



Путин родился в Херсонской области и занимался в Киеве, в футбольной школе имени Лобановского.

В 21 игре прошлого сезона полузащитник сыграл в общей сложности 748 минут и смог отметится результативной передачей.



Не пропустите: "Интер" и "Рома" могут поменяться звездными игроками | http://soccernews.ru