В. Путин из Украины может перейти в белорусский "Неман"

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В. Путин из Украины может перейти в белорусский "Неман"Гродненский "Неман" просматривает четырех новичков. Белорусский клуб могут пополнить полузащитники из Молдовы Сергей Трофан и Руслан Челари, российский хавбек Иван Бакланов и украинский полузащитник Виктор Путин.

Молдоване ранее играли за "Сперанцу", Бакланов – за литовскую "Палангу". Путин – за польский ГКС з Белхатува.

Путин родился в Херсонской области и занимался в Киеве, в футбольной школе имени Лобановского. 

В 21 игре прошлого сезона полузащитник сыграл в общей сложности 748 минут и смог отметится результативной передачей.

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