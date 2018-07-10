В пятерке лидеров по пробегу на ЧМ оказались пять россиян

Теги россияроман зобнинмарио фернандессергей игнашевичилья кутеповалександр головин

В пятерке лидеров по пробегу на ЧМ оказались пять россиянВ пятерке лидеров игроков по намотанному километражу на Чемпионате Мира оказались сразу пять футболистов сборной России.

Так, лучшими в этом показателе, как информирует Чемпионат, оказались Роман Зобнин (39,2 километра), Марио Фернандес (34,2), Александр Головин (34,1), Илья Кутепов (33) и Сергей Игнашевич (33).

Напомним, немецкая пресса обвинила сборную России в использовании аммиака для улучшения своих результатов на ЧМ. | soccernews.ru

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