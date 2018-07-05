В пятницу Буффон пройдет медосмотр в ПСЖ

Уже завтра итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон пройдет медосмотр в ПСЖ, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, после прохождения медицинского осмотра 40-летний вратарь, имеющий статус свободного агента, сможет подписать контракт с парижанами, который будет рассчитан на один год с возможностью его продления еще на сезон. Заработная плата игрока на "Парк де Пренс" будет равняться 4 миллионам евро в год.

Напомним, ПСЖ сделал выбор между Неймаром и Мбаппе. | soccernews.ru