В пятницу Модрич сообщит "Реалу" о принятом им решении по своему будущему

Сегодня полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич сообщит королевскому клубу о принятом им решении по своему будущему.

Так, по сведениям Onda Cero, именно в пятницу состоится встреча 32-летнего хавбека с президентом "сливочных" Флорентино Пересом. На ней хорват, акцентируя внимание на своих заслугах перед "Реалом", попросит клубного босса отпустить его в миланский "Интер", который предлагает ему четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Напомним, Модрич поспособствовал переходу Ковачича в "Челси". | soccernews.ru