В пятницу Ринкон пройдёт медобследование в "Торино"

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В пятницу Ринкон пройдёт медобследование в "Торино"

Полузащитник "Ювентуса" Томас Ринкон в ближайшее время станет игроком "Торино", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в пятницу 29-летний венесуэлец пройдёт медицинское обследование в стане "быков", после чего поставит подпись под контрактом.

Сумма трансфера составит семь миллионов евро, ещё два миллиона будут доступны в качестве бонусов.

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