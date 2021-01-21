В пятый раз команда из третьего дивизиона выбила "Реал" из Кубка Испании

Мадридский "Реал" вылетел из Кубка Испании, проиграв "Алькойяно" на стадии 1/16 финала турнира.

Это пятый случай в истории, когда "сливочных" выбивает из вышеуказанного соревнования представитель третьего дивизиона.

Ранее подобным "подвигом" могли похвастаться "Толедо" (сезон 2000/01), "Реал Унион" (2008/09), "Алькоркон" (2009/10) и "Кадис" (2015/16).

"Реал" является 19-кратным обладателем Кубка Испании, но в последний раз "сливочные" побеждали в этом турнире в 2014 году.

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