В пыли архивов: вспоминаем 6 самых длинных победных серий в истории футбола

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В пыли архивов: вспоминаем 6 самых длинных победных серий в истории футбола

В прошлом сезоне "Манчестер Сити" показал настоящую феерию, выиграв по ходу чемпионата 18 встреч кряду, повторив тем самым рекорд английской Премьер-лиги по длительности победных серий. Однако, если смотреть на мировой футбол в целом, то это достижение далеко не главное и далеко не рекордное. Редакция Soccernews решила поднять исторические источники и вспомнить команды, которые по ходу мировой истории выигрывали свои матчи дольше и больше остальных.

ПСВ (Нидерланды)

Года: 1987-88

Победы подряд: 22

Победная серия ПСВ растянулась на два сезона: пять матчей команда из Эйндховена выиграла в конце 1986/87 игрового года, а другие семнадцать – уже в новом сезоне. ПСВ конца. Благодаря удачному финишу чемпионатов Нидерландов сезона 1986/871987 году, полноценное место главного тренера в ПСВ получил Гус Хиддинк, который только начинал свой тренерский путь. И в следующем сезоне его ждал настоящий успех! В течение 1987-88 годов клуб из Эйндховена не только вошел в историю благодаря победной серии, но и благодаря оформлению требла – в том сезоне команда выиграла чемпионат и Кубок Нидерландов, а также Кубок европейских чемпионов (прежнее название Лиги Чемпионов). Это была первая и единственная победа в КЕЧ для ПСВ.

"Мальмё" (Швеция)

Года: 1949-50

Победы подряд: 23

"Мальмё" - самый титулованный клуб Швеции, который 20 раз выигрывал чемпионство. Впервые в статусе лучшего клуба "Мальмё" закрепилось в конце 40-х годов, когда "синим" удалось выиграть три чемпионата Швеции подряд. Именно во время этой чемпионской серии "Мальмё" оформило одну из самых длинных победных серий в истории футбола. С мая 1949 по июнь 1951 команда не проигрывала в чемпионате Швеции – 49 матчей без поражений, а также во время этой серии Мальме выиграла 23 игры подряд. По сути, чисто победная серии шведского клуба составляла чуть меньше года: с 31 июня по 14 мая.

"Црвена Звезда" (Сербия)

Года: 2015-16

Победы подряд: 24

Наиболее современная победная серия: ее буквально несколько лет назад оформила "Црвена Звезда" в чемпионате Сербии. Клуб из Белграда выиграл 24 матча подряд, не теряя очков в местном чемпионате с августа 2015 по апрель 2016 года. Что интересно, за три года, прошедших с момента победной серии, состав "Црвены Звезды" обновился почти на 100%. Сейчас в составе команды есть только один игрок, который числился в ней в 2015-16 годах – вратарь Неманья Шупич, сыгравший всего один матч в сезоне (уже после завершения победной серии).

"Динамо" Тирана (Албания)

Года: 1951-52

Победы подряд: 25

Тиранское "Динамо" было создано в 1950 году, и уже в первый же год своего существования стало чемпионом Албании. В целом "Динамо", столичный клуб под опекой МВД Албании, выиграло шесть чемпионств за семь первых лет своего существования. В течение этого промежутка "Динамо" отмечено также самой длинной победной серией в албанском футболе: с апреля 1951 года по июнь 1952 команда выиграла 25 матчей подряд. Сейчас, правда, "Динамо" Тирана не так успешно, как в начале своего существования: клуб выступает всего лишь во втором дивизионе чемпионата Албании.

"Селтик" (Шотландия)

Года: 2003-04

Победы подряд: 25

По итогам текущего сезона "Селтик" оформил свое юбилейное 50 чемпионство. И хотя "кельты" взяли уже восьмое чемпионство подряд, они до сих пор не являются самым титулованным клубом страны: "Рейнджерс", тоже из Глазго, выигрывал чемпионат Шотландии 54 раза. Впрочем, у "Селтика" есть своя рекордная серия, которую "Рейнджерс" превзойти пока не смог. В течение 2003-04 годов "кельты" выиграли 25 матчей подряд, а по итогам сезона набрали 98 очков и забили 105 голов. Тот год был последним в "Селтике" для форварда Хенрика Ларссона, который переходил в "Барселону". Ларссон, ожидаемо, стал главным оружием "Селтика": в чемпионате он забил 30 голов и стал лучшим бомбардиром. "Кельты" опередили своих главных соперников на 17 очков, а все четыре личные матча завершились в пользу "Селтика", с общим счетом 7-1.

"Динамо" Загреб (Хорватия)

Года: 2006-07

Победы подряд: 28

Самый титулованный клуб Хорватии в 2006-2007 годах подобрался очень близко к абсолютному рекорду, но остановился всего в одном матче от него – "Динамо" Загреб выиграл 28 матчей подряд. В составе того "Динамо" играл форвард Эдуардо, который позже перебрался в лондонский "Арсенал", а также будущий обладатель Золотого мяча, Лука Модрич. Еще более драматичной эту серию делает момент ее прекращения. Динамо Загреб было уверенно в 29-й победе подряд, тренер команды говорил о повторении рекорда "Бенфики", которое "позволит поколению динамовцев занять достойное место в истории мирового футбола". Однако, "Динамо" проиграло "Вартексу" (3:4), который в итоге занял седьмое место в чемпионате Хорватии, и серия оборвалась.

"Бенфика" (Португалия)

Года: 1971-73

Победы подряд: 29

В конце 60-х годов "Бенфика" была сильнейшим европейским футбольным клубом, занимая первое место в рейтингах УЕФА. Эйсебио, лидер той команды, выигрывал Золотой мяч, а вся португальская команда один за другим выигрывала местные чемпионаты. В 70-х ситуация несколько изменилась: на международной арене "Бенфика" потеряла свой статус, больше не была сильнейшим клубом, но все еще доминировала в Португалии. В течение 1971-1973 годов клуб из Лиссабона выиграл 29 матчей подряд в чемпионате. Этот результат продолжает оставаться абсолютным рекордом в футболе, за почти 50 лет никто не смог даже повторить результат "Бенфики", не говоря уже о том, чтобы его превзойти.

Игорь Малиенко soccernews.ru

Личный футбольный блог автора - Instagram
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