В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити", уступая в счете 0:2, обыграл "Баварию"

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В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити", уступая в счете 0:2, обыграл "Баварию"В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити", уступая в счете 0:2, обыграл мюнхенскую "Баварию".

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Шабани, 15 - 1:0, Роббен, 24 - 2:0, Б. Силва, 45+1 - 2:1, Нмеча, 51 - 2:2, Б. Силва, 70 - 2:3.

"Бавария": Ульрих, Рафинья (Гнабри, 46), Ричардс, Алаба, Мейер, Роббен, Шабани, Вилл (Йоханссон, 75), Коман, Рибери (Зулла, 85), Вагнер (Зиркзее, 75).

"Манчестер Сити": Браво, Хамфрис, Мартрет, Ляпорт (Гомес, 67), Зинченко, Болтон (Бернаби, 66), Луис, Фоден (Гарре, 85), Махрез (Б. Силва, 28), Нмеча, Диас (Харрисон, 67).

В другом матче турнира "Барселона" в серии пенальти взяла верх над "Тоттенхэмом". | soccernews.ru

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4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
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9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
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20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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