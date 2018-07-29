В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити", уступая в счете 0:2, обыграл "Баварию"

В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Сити", уступая в счете 0:2, обыграл мюнхенскую "Баварию".

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 2:3

Голы: Шабани, 15 - 1:0, Роббен, 24 - 2:0, Б. Силва, 45+1 - 2:1, Нмеча, 51 - 2:2, Б. Силва, 70 - 2:3.

"Бавария": Ульрих, Рафинья (Гнабри, 46), Ричардс, Алаба, Мейер, Роббен, Шабани, Вилл (Йоханссон, 75), Коман, Рибери (Зулла, 85), Вагнер (Зиркзее, 75).

"Манчестер Сити": Браво, Хамфрис, Мартрет, Ляпорт (Гомес, 67), Зинченко, Болтон (Бернаби, 66), Луис, Фоден (Гарре, 85), Махрез (Б. Силва, 28), Нмеча, Диас (Харрисон, 67).

В другом матче турнира "Барселона" в серии пенальти взяла верх над "Тоттенхэмом". | soccernews.ru