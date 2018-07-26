В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Милан"

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В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Милан"В рамках Международного кубка чемпионов "Манчестер Юнайтед" лишь в серии пенальти оказался сильнее "Милана".

"Милан" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1, по пен. - 8:9

Голы: Санчес, 12 - 0:1, Сусо, 15 - 1:1.

"Милан": Доннарумма (Рейна, 61), Абате (Антонелли, 61), Мусаккьо, Бонуччи (Романьоли, 46), Калабриа, Кессье, Локателли (Маури, 60), Бертолаччи (Борини, 46), Сусо, Кутроне (Калинич, 75), Чалханоглу.

"Манчестер Юнайтед": Грант (Кастро, 46), Дармиан, Смоллинг, Байи, Шоу (Фрсу-Менса, 74), Мактоминай, Туанзебе, Перейра, Эррера, Санчес, Мата (Хэмилтон, 89).

Напомним, в рамках турнира "Тоттенхэм" разгромил "Рому". | soccernews.ru

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