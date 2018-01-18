В рамках первого четвертьфинального матча Кубка Испании "Реал" навестит "Леганес"

"Леганес" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Бутарке" (Леганес)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

Быстрыми темпами продвигается розыгрыш Кубка Испании, состоящий ныне из двухраундового противостояния. И вот закроется программа четвертьфинальной стадии первых матчей поединком в пригороде Мадрида, где местную команду "Леганес" навестит "Реал". Несмотря на то, что первая половина внутреннего чемпионата страны уже позади, но "галактикос" и "пепинерос" в текущем сезоне еще не встречались. Это связано с участием королевского клуба в Клубном Чемпионате Мира в декабре прошлого года. Тем не менее, команды уже имели возможность соревноваться в Кубке и тогда оба противостояния вышли очень горячими и интригующими.

Для "Леганеса" само участие в 1/4 кубка страны – это настоящий праздник, потому как никогда ранее в истории этот довольно скромный клуб не доходил до такой высокой стадии. Сначала в 1/16 финала подопечные Асьера Гаритано выбили представителя Сегунды "Вальядолид", а вот далее совершили настоящую сенсацию и за счет выездного гола прошли "Вильярреал". На самом деле, встреча именно с "Реалом" и именно на этой стадии – только в плюс для "пепинерос". Во-первых, потому что в матче против команды такого уровня, им в принципе терять нечего. Во-вторых, "сливочные" действительно сейчас пребывают не в лучшей своей форме и играть против них не просто можно, а и нужно.

"Реал" до сих пор в Кубке встречался только с представителями из низших дивизионов. Было бы неправильно сказать, что мадридцы имели какие-то проблемы в дуэлях с "Фуэнлабрадой" или "Нумансией", тем не менее, по одному разу "сливочные" позволили этим командам добиться ничейного результата. И от одних, и от других ребята Зинедина Зидана пропустили по два гола, а это говорит, прежде всего, о том, что у действующего чемпиона Испании не все в порядке с обороной.

Интересные факты противостояния "Леганеса" и "Реала":

"Леганес" и мадридский "Реал" дважды встречались в Кубке Испании и оба раза на стадионе "Бутарке". В сезоне 2003/2004 королевский клуб лишь в овертайме дожал "пепинерос", победив со счетом 4:3, а через год справился в основное время, выиграв 2:1.

Последняя встреча между этими командами в городе Леганес завершилась победой мадридцев со счетом 4:2. На голы Габриэля и Лусиано Невеса "сливочные" ответили хет-триком Альваро Мораты и точным ударом Хамеса Родригеса.

Мадридский "Реал" проиграл лишь в двух из последних 30 матчей в рамках Кубка Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Леганес: Шампань, Тито, Муньос, Сиовас, Д. Рико, Р. Перес, Г. Пирес, Эль-Жар, Эрасо, Наранхо, Бовю

Реал: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Тео Эрнандес, Ковачич, Каземиро, Себальос, Васкес, Асенсио, Майораль

Прогноз на матч "Леганес" – "Реал":

Будем честны, у "Леганеса" если и есть хоть какой-то шанс отпраздновать успех в противостоянии с "Реалом", то он очень маленький и за дело надо браться у себя дома.

Не лучшая форма мадридцев вводит в заблуждение и букмекеров, которые на победу "пепинерос" выставляют относительно небольшой коэффициент 6.5. В то время, как виктория "галактикос" оценена в 1.5.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Атлетико" - "Севилья" | http://soccernews.ru