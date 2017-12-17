В рамках роттердамского дерби "Фейеноорд" разгромил "Спарту" со счетом 7:0

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В рамках роттердамского дерби "Фейеноорд" разгромил "Спарту" со счетом 7:0В роттердамском дерби, которое состоялось в рамках 17-го тура голландской Эредивизи, "Фейеноорд" разгромил "Спарту" со счетом 7:0.

"Спарта" - "Фейеноорд" - 0:7

Голы: Вильена, 4 - 0:1, Венте, 8 - 0:2, Сен-Жюст, 15 - 0:3, Вильена, 28 - 0:4, Тапия, 48 - 0:5, Бергейс, 71 - 0:6, Басаджикоглу, 88 - 0:7.

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Команда М О
1 ПСВ 17 43
2 Аякс 17 38
3 АЗ 17 35
4 Зволле 17 33
5 Фейеноорд 16 29
6 Утрехт 15 27
7 Витесс 16 24
8 Херенвен 17 23
9 АДО Ден Хааг 17 23
10 Хераклес 16 21
11 ВВВ Венло 17 19
12 Гронинген 16 17
13 Эксельсиор 16 17
14 Виллем II 17 16
15 Твенте 17 14
16 НАК Бреда 17 13
17 Спарта Роттердам 16 11
18 Рода ЮК 17 11
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