В рамках третьего раунда Кубка лиги "Ливерпуль" навестит "Лестер"
"Лестер Сити" – "Ливерпуль"
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Стюарт Атвелл
Центральным событием первого дня третьего раунда Кубка лиги станет противостояние двух бойцов высшего дивизиона, коими являются "Лестер" и "Ливерпуль". Действительно, будет обидно попрощаться с одной из команд на такой ранней стадии. Так исторически сложилось, что мерсисайдцам хорошо удается выступать в данном турнире. Более того, "красные" – самый титулованный коллектив в розыгрыше, в коллекции которых имеется целых восемь трофеев и еще четыре "серебра". В последних трех сезонах "скаузеры" один раз выходили в финал и дважды участвовали в полуфинале. В прошлом сезоне на пути ливерпульцев встал "Саутгемптон", переиграв тех в обеих встречах.
Но этот сезон отличается от предыдущих трех тем, что команда Юргена Клоппа выступает в Лиге чемпионов, поэтому приоритеты смещаются. Естественно, немецкий специалист выставит резервный состав, ведь уже на выходных предстоит сыграть еще раз против "Лестера" только теперь в рамках внутреннего чемпионата, а через неделю предстоит дальний вылет в Москву на ответственный поединок со "Спартаком".
"Лестер" имеет гораздо более скромные показатели в Кубке лиги, но все не так плохо. "Лисы" трижды завоевывали данный трофей и еще дважды были остановлены в финале. Текущий розыгрыш подопечные Крейга Шекспира начали со второго раунда, где оставили за бортом "Шеффилд Юнайтед". В стане экс-чемпиона Англии есть серьезные кадровые проблемы, поэтому какой-никакой, а ротации не избежать. Ведь только по объективным причинам в поединке не смогут принять участие Роберт Хут, Кристиан Фукс, Мэтти Джеймс и Джейми Варди.
Интересные факты противостояния "Лестера" и "Ливерпуля":
"Лестер" и "Ливерпуль" всего один раз встречались в рамках Кубка лиги. В далеком 1987 году "красные" в рамках третьего раунда переиграли "синих" со счетом 4:1.
В последних 12 матчах в рамках Кубка лиги "лисы" непременно пропускают.
Мерсисайдский клуб выиграл только одну из последних пяти встреч в Кубке лиги с соперниками, выступающими в Премьер-Лиге.
Ориентировочные составы на игру:
Лестер: Хамер, Драгович, Беналуан, Магуайр, Чилуэлл, Амарти, Иборра, Олбрайтон, Грэй, Слимани, Ихеаначо
Ливерпуль: Уорд, Александер-Арнольд, Гомез, Клаван, Робертсон, Груйич, Джан, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Вудберн, Соланке
Прогноз на матч "Лестер" – "Ливерпуль":
На кубковые игры всегда ставить очень сложно, тем более в Англии. Явного фаворита нет, потому как текущая форма обеих команд далеко не самая лучшая. Да и к тому же играть будут, если не полностью резервные, так полурезервные составы точно.
Букмекеры все же с небольшим перевесом склоняются в пользу более титулованного "Ливерпуля", о чем свидетельствует коэффициент 2.2. В то время, как выигрыш "Лестера" в среднем оценивается в 3.0.
Богдан Архипенко
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