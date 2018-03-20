В расположении сборной Рамос пытается убедить Де Хеа перейти в "Реал"

Теги испаниясерхио рамосдавид де хеаманчестер юнайтедреал мадрид

В расположении сборной Рамос пытается убедить Де Хеа перейти в "Реал"В расположении сборной Испании ее капитан Серхио Рамос пытается убедить своего партнера по национальной команде Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

Как информирует испанская пресса, на сегодняшней тренировке "красной фурии" 31-летний защитник королевского клуба много времени проводил именно с голкипером "Манчестер Юнайтед". Местные СМИ предполагают, что игрок "сливочных" уже работает над будущим трансфером "Реала".

Напомним, "Реал" заинтересован в подписании Маркиньоса. | soccernews.ru

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