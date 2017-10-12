В расположении своих сборных травмировались сразу пять игроков ПСЖ
В расположении своих национальных сборных травмировались сразу пять игроков французского ПСЖ, информирует football.fr.
Так, повреждения различной степени тяжести получили защитники Тиаго Мотта (Бразилия), Лайвин Курзава (Франция), Томас Менье (Бельгия), полузащитник Марко Верратти (Италия) и вингер Анхель Ди Мария.(Аргентина). Кроме того, в среду из-за проблем с коленом и гриппа не тренировались соответственно Тьяго Мотта и Юлиан Дракслер.
Напомним, Дани Алвес попросит Санчеса перейти в ПСЖ. | soccernews.ru
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