В расширенный список возможных усилений атаки "Реала" входит шесть звездных кандидатов

Теги реал мадридфлорентино перес

В расширенный список возможных усилений атаки "Реала" входит шесть звездных кандидатовВ расширенный список возможных усилений атаки мадридского "Реала" входит шесть кандидатов, информирует AS.

Так, по сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес определил круг претендентов на переход следующим летом в стан "сливочных" из: Неймара (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Мауро Икарди ("Интер").

Напомним, Зидан может уйти из "Реала" по собственному желанию. | soccernews.ru

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Квинколобик

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