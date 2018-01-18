В расширенный список возможных усилений атаки "Реала" входит шесть звездных кандидатов

В расширенный список возможных усилений атаки мадридского "Реала" входит шесть кандидатов, информирует AS.

Так, по сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес определил круг претендентов на переход следующим летом в стан "сливочных" из: Неймара (ПСЖ), Эдена Азара ("Челси"), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Роберта Левандовски ("Бавария"), Килиана Мбаппе (ПСЖ) и Мауро Икарди ("Интер").

Напомним, Зидан может уйти из "Реала" по собственному желанию. | soccernews.ru