В равной игре Германия и Испания заключили мир

Фавориты предстоящего Мундиаля сборные Германии и Испании встречались между собой в Дюссельдорфе. Статус товарищеского матча говорил о том, что на результат соперники играть не будут. В тоже время и в таких поединках также отпраздновать победу считается престижным и приятным делом, так что зрителей ожидала живая встреча в исполнении классных игроков.

Говорить о каких-то тактических моментах в таких матчах практически не имеет смысла. Команды такого уровня как Германия и Испания в первую очередь стараются продемонстрировать красивую игру, сыграть на публику. Эта встреча не стала исключением. Соперники попеременно владели мячом, накатывая бесчисленное количество атак на ворота друг друга. Поэтому обратим внимание на то, как забивались голы, и на то, каким образом голы могли состояться, но этого не случилось.

Счет был открыт уже в дебюте встречи. Уже на 6-й минуте свое мастерское умение видеть поле продемонстрировал Иньеста. Андрес увидел рывок Родриго и из глубины атаки разрезал пасом оборону немцев. Нападающий испанцев оказался за спинами защитников Бундестима и выйдя на ворота перекинул мяч через тер Штегена – 0:1.

В дальнейшем гости продолжали играть чуточку острее, а вот команда Йоахима Лева чувствовала себя не в своей тарелке. Поэтому логичным был бы второй гол испанцев, но после паса Иско Давид Силва сильно отпустил от себя мяч и не успел переиграть голкипера сборной Германии.

У немцев многое не получалось, но один удар мастера вернул матчу паритет. На 35-й минуте Кроос покатил с левого угла штрафной на Хедиру, а тот выложил на дугу на одиноко стоявшего там Мюллера. Никто не накрывал Томаса и он двинул с правой практически в левую "девятку". Де Хеа вроде и прыгал, но спасти команду не смог – 1:1.

В тайме втором скорости также были на уровне. Голами команды больше не порадовали, хотя возможности были с обеих сторон. В частности в районе 57-й минуты соперники обменялись опаснейшими выпадами. Сначала сыграла трехходовка Силва – Альба – Иско. Последний завершал прострел с фланга ударом с 5 метров, но к несчастью угодил уже в лежавшего тер Штегена. А через полминуты после быстрой контратаки мог забивать Гюндоган, но Де Хеа вытащил мяч из правой "шестерки".

Минут через десять ситуация повторилась. Соперники обменялись уколами. Но если в случае с Бундестимом мяч попал в перекладину (после розыгрыша стандарта Хумельс пробил головой в каркас ворот), то Давиду Силве не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть навес от Асенсио.

В концовке матча большее внимание было приковано к заменам. В общей сложности вышло 10 новых исполнителей на поле и один из них – Диего Коста просто обязан был выводить Испанию вперед. Хектор выносил мяч в поле, но попал в подставленную ногу Карвахаля. Снаряд отскочил аккурат на правый край штрафной на Диего Косту. Тот мог расстреливать ворота, но взял паузу, подумал и пробил с 8 метров с правой точно... в подставившегося Боатенга. Во второй волне атаки пробивал Сауль метров с 22-х, но сфера пошла выше перекладины.

В целом же игра получилась живой и ничейный результат, в общем и целом, закономерен. До чемпионата мира еще есть время, но уже сейчас заметно, что игрой этих сборных на Мундиале мы будем наслаждаться.

Германия – Испания – 1:1

Голы: Родриго, 6 – 0:1. Мюллер, 35 – 1:1.

Германия: тер Штеген, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Хектор, Хедира (Гюндоган, 53), Кроос, Дракслер (Сане, 68), Озиль, Мюллер (Горецка, 81), Вернер (Гомес, 84).

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Рамос, Пике (Начо, 51), Альба, Алькантара (Эрнандес, 82), Коке, Иньеста (Сауль, 46), Иско (Асенсио, 59), Давид Силва (Л.Васкес, 71), Родриго (Диего Коста, 65).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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