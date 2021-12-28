В "Райо" масштабная вспышка коронавируса

Фото: инстаграм "Райо"/Автор неизвестен

В мадридском "Райо Вальекано" зафиксирована масштабная вспышка коронавируса, сообщает El Partidazo COPE.

По информации источника, в составе первой команды мадридцев зафиксировано 17 случаев положительных тестов на COVID-19.

Сейчас у "Райо" есть всего лишь восемь здоровых футболистов первой команды. По регламенту Ла Лиги матч команды не будет перенесен в том случае, если у нее в распоряжении есть 13 полевых игроков, из которых пять из первой команды.

Следующий матч "Райо Вальекано" сыграет против мадридского "Атлетико" в гостях.

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