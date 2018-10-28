В разбившемся вертолете владельца "Лестера" находилось пять человек

В разбившемся вертолете владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи находилось пять человек, информирует Reuters.

По сведениям источника, вместе с собственником клуба в его летательном аппарате также находились одна из его дочерей, два пилота и пока неопознанное лицо. Предположительно, все они погибли.

Официального подтверждения эти сведения пока не получили.

Напомним, названа еще одна возможная причина крушения владельца "Лестера". | soccernews.ru