В раздевалке "Арсенала" наметились серьезные проблемы

В раздевалке лондонского "Арсенала" наметились серьезные проблемы, информирует Express.

Так, по сведениям издания, многие игроки "канониров" остались недовольны тем, что клуб, сделав своими самыми высокооплачиваемыми футболистами Месута Озила, Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга с зарплатами 390 тысяч, 225 тысяч и 200 тысяч евро в неделю, отказывается повышать оклады другим членам команды. В "Арсенале" считают, что эта проблема стала одной из причин их неудачного выступления в текущем сезоне.

Напомним, болельщики "Арсенала" выступили за отставку Венгера. | soccernews.ru