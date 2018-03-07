В раздевалке "Арсенала" наметились серьезные проблемы

Теги арсенал лондонпьер-эмерик обамеянгмесут озилгенрих мхитарян

В раздевалке "Арсенала" наметились серьезные проблемыВ раздевалке лондонского "Арсенала" наметились серьезные проблемы, информирует Express.

Так, по сведениям издания, многие игроки "канониров" остались недовольны тем, что клуб, сделав своими самыми высокооплачиваемыми футболистами Месута Озила, Генриха Мхитаряна и Пьера-Эмерика Обамеянга с зарплатами 390 тысяч, 225 тысяч и 200 тысяч евро в неделю, отказывается повышать оклады другим членам команды. В "Арсенале" считают, что эта проблема стала одной из причин их неудачного выступления в текущем сезоне.

Напомним, болельщики "Арсенала" выступили за отставку Венгера. | soccernews.ru

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