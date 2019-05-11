В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу

Некоторые игроки "Барселоны" недовольны атмосферой в команде, сообщает Marca.

По сведениям издания, неназванные футболисты "сине-гранатовых" разочарованы, что главный тренер Эрнесто Вальверде выстроил особые отношения с Лионелем Месси, Жераром Пике и Луисом Суаресом, и предоставляет им привилегии.

В раздевалке "блауграны" полагают, что избирательное отношение является проявлением слабости наставника и вредит спортивной дисциплине внутри коллектива.

Отметим, что в этом сезоне "Барселона" выиграла Примеру и сыграет в финале Кубка Испании. Что касается Лиги Чемпионов, то каталонцы вылетели на стадии 1/2 финала от "Ливерпуля".

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