В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу

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В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу

Некоторые игроки "Барселоны" недовольны атмосферой в команде, сообщает Marca.

По сведениям издания, неназванные футболисты "сине-гранатовых" разочарованы, что главный тренер Эрнесто Вальверде выстроил особые отношения с Лионелем Месси, Жераром Пике и Луисом Суаресом, и предоставляет им привилегии.

В раздевалке "блауграны" полагают, что избирательное отношение является проявлением слабости наставника и вредит спортивной дисциплине внутри коллектива.

Отметим, что в этом сезоне "Барселона" выиграла Примеру и сыграет в финале Кубка Испании. Что касается Лиги Чемпионов, то каталонцы вылетели на стадии 1/2 финала от "Ливерпуля".

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

По информации мадридской Марки, с VAR и без заряженных судей не видать Реалу побед!

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АНАЛДУ

Marca: некоторые игроки «Барселоны» недовольны, тем что Месси тащит матчи, отдаёт больше всех голевых пасов и забивает больше всех голов :)))))))))))))))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Marca: Некоторые игроки " Барселоны" недовольны, тем что Месси пропадает в матчах, в которых он должен действительно тащить команду." Что дрочеры, отошли от Ливерпульского позора, снова по вылазили?) Ни одного паразита после матча с Ливерпулем видно не было.

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OkTawius
Димон

думал хоть до воскресенья в норах посидят, пока их недокоманда не одержит очередную выдающуюся победу над хетафе

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Давно пора простым смертным взбунтоваться. Очень надеюсь, что не один из молодняка Аякса, туда не перейдет. У них ведь есть глаза? за последние годы 80% новичков Барселоны не заиграли, и стали изгоями. На кого то были потрачены сотни миллионов, кто то обошелся дешевле, но всех их объединяет то, что они упали в цене и не заиграли. Вряд ли тут дело в профессионализме. Барселона на данный момент это синоним кладбища для футболистов. И пока там будут любимчики и " маленький бог" с правом избирать фаворитов, ничего не поменяется.

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АНАЛДУ

А вы не в курсе, что они дружат семьями? Живут рядом и приезжают на тренировки и игры в машине Месси?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Бред какой-то, если бы Барса вышла в финал и победила там о таких новостях и не слышали бы!

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