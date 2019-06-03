В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря

Атмосфера в раздевалке ПСЖ оставляет желать лучшего, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, игрока столичной команды разделились на два враждующих лагеря, возглавляемые Неймаром и Килианом Мбаппе.

Конфликт внутри клуба начался из-за недовольства 20-летнего француза касательно привилегированного положения бразильского партнёра.

Известно, что позицию Мбаппе поддерживают защитники Преснель Кимпембе и Томас Менье.

Ранее сам победитель ЧМ-2018 не исключил свой уход из ПСЖ. За ситуацией следит мадридский "Реал".

Что касается Неймара, то он, по данным СМИ, хочет вернуться в "Барселону".

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