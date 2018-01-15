В "раздевалке" ПСЖ существует напряженность в отношениях между бразильцами и другими игроками

Теги псжнеймарэдинсон кавани анхель ди марияхавьер пасторе

В "раздевалке" ПСЖ существует напряженность в отношениях между бразильцами и другими игрокамиВ "раздевалке" французского ПСЖ существует напряженность в отношениях между бразильцами и другими игроками.

В частности, как информирует L'Equipe, найти общий язык не могут главная звезда парижан Неймар, которого поддерживают его соотечественники, и другими игроками из Южной Америки - Эдинсоном Кавани, Хавьером Пасторе и Анхелем Ди Марией. Так, последние остались недовольны тем, что первые двое из них были наказаны клубным руководством за опоздание при возвращении из отпуска в стан своей команды. Уругваец и аргентинец обратили внимание на непоследовательность ПСЖ, который не обращает внимания на частые визиты на родину Неймара и его походы в ночные клубы.

Напомним, вчерашний матч ПСЖ с "Нантом" закончился крупным судейским скандалом. | soccernews.ru

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