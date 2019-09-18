В раздевалке ПСЖ возник конфликт из-за дружбы двух игроков с Месси
Конфликт между Лионелем Месси и Мауро Икарди отразился на атмосфере в раздевалке ПСЖ, утверждает L'Equipe.
По сведениям издания, с новичком парижан не хотят общаться его соотечественники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, которые дружат с капитаном "Барселоны" и поддерживают его позицию в отношении скандального форварда.
Напомним, что Икарди попал в немилость Месси из-за того, что увёл жену у Макси Лопеса. По слухам, из-за этого Мауро очень редко вызывают в национальную сборную Аргентины.
ПСЖ арендовал нападающего у "Интера" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
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