В раздевалке ПСЖ возник конфликт из-за дружбы двух игроков с Месси

Теги барселоналионель мессипсжмауро икардианхель ди мариялеандро паредес

В раздевалке ПСЖ возник конфликт из-за дружбы двух игроков с Месси

Конфликт между Лионелем Месси и Мауро Икарди отразился на атмосфере в раздевалке ПСЖ, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, с новичком парижан не хотят общаться его соотечественники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес, которые дружат с капитаном "Барселоны" и поддерживают его позицию в отношении скандального форварда.

Напомним, что Икарди попал в немилость Месси из-за того, что увёл жену у Макси Лопеса. По слухам, из-за этого Мауро очень редко вызывают в национальную сборную Аргентины.

ПСЖ арендовал нападающего у "Интера" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Не пропустите: ПСЖ провел мощную трансферную кампанию, но одна деталь явно инородная! Как будут играть подопечные Тухеля по ходу сезона? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов