В раздевалке "Реала" удивлены тем, насколько худым приехал Азар

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

В начале недели в расположения мадридского "Реала" прибыл нападающий Эден Азар.

Как сообщает Эду Агирре, в раздевалке королевского были удивлены тем, насколько худым приехал бельгийский форвард.

Ранее сообщалось, что тренер по физической подготовке "сливочных" Антонио Пинтус дал Азару отдельный индивидуальный план по поддержанию физической формы после Евро-2020.

Бельгиец перешел в "Реал" в 2019 году за 115 миллионов евро.

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