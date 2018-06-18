В разное время Роналду наложил вето на подписание "Реалом" пяти звездных игроков

2 Теги реал мадридкриштиану роналду

В разное время Роналду наложил вето на подписание "Реалом" пяти звездных игроковВ разное время ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на подписание своим клубом пяти звездных игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, из-за решения португальца королевский клуб отказывался от приобретений Златана Ибрагимовича, Артуро Видаля, Поля Погба, Килиана Мбаппе и Неймара.

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

Комментарии
Рус

Кроме Неймара все лишние там были бы. Но Неймар сам соскочил

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