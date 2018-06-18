В разное время Роналду наложил вето на подписание "Реалом" пяти звездных игроков

В разное время ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду наложил вето на подписание своим клубом пяти звездных игроков.

Так, по сведениям испанской прессы, из-за решения португальца королевский клуб отказывался от приобретений Златана Ибрагимовича, Артуро Видаля, Поля Погба, Килиана Мбаппе и Неймара.

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru