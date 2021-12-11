В "Реал Сосьедаде" недовольны "Барселоной" из-за Янузая

Фото инстаграм Аднана Янузая

Вингер Аднан Янузай стал причиной конфликта между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом", пишет AS.

Дело в том, что 26-летний футболист собирался продлить контракт с клубом из Сан-Себастьяна и даже заявлял об этом публично.

Однако после новости об интересе со стороны "Барселоны" бельгиец засомневался в целесообразности заключения нового соглашения.

Если игрок не подпишет договор с "Реал Сосьедадом", то в июне 2022 года станет свободным агентом.

В текущем сезоне Янузай сыграл 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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