В "Реал Сосьедаде" недовольны "Барселоной" из-за Янузая

Теги реал сосьедадбарселонааднан янузайтрансферы

В "Реал Сосьедаде" недовольны "Барселоной" из-за Янузая

Фото инстаграм Аднана Янузая

Вингер Аднан Янузай стал причиной конфликта между "Барселоной" и "Реал Сосьедадом", пишет AS.

Дело в том, что 26-летний футболист собирался продлить контракт с клубом из Сан-Себастьяна и даже заявлял об этом публично.

Однако после новости об интересе со стороны "Барселоны" бельгиец засомневался в целесообразности заключения нового соглашения.

Если игрок не подпишет договор с "Реал Сосьедадом", то в июне 2022 года станет свободным агентом.

В текущем сезоне Янузай сыграл 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году

Нагельсманн объяснил, почему отказал "Реалу" в 2018 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов