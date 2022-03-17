В "Реале" беспокоятся по поводу Винисиуса

Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Руководство мадридского "Реала" обеспокоено из-за отношения соперников к бразильскому нападающему Винисиусу Жуниору, сообщает AS.

По сведениям источника, в королевском клубе считают, что против бразильца играют слишком агрессивно. Также в "Реале" полагают, что футболист становится жертвой расистских проявлений. В связи с этим главный тренер команды Карло Анчелотти настаивает, чтобы Винисиус не поддавался на провокации и не получил за это наказание в виде карточек.

В нынешнем сезоне 21-летний Винисиус провел за "Реал" 38 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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