В "Реале" делают выбор между Неймаром и Мбаппе

В мадридском "Реале" делают выбор между форвардами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе как своих потенциальных будущих подписантов.

Так, по сведениям испанской прессы, в руководстве "сливочных" склоняются к тому, что трансфер француза будет более выгоден и оправдан. Подписание же бразильца продолжает продвигать президент королевского клуба Флорентино Перес.

Напомним, "Реал" выступил с официальным заявлением по трансферу Мбаппе. | soccernews.ru