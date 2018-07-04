В "Реале" делают выбор между Неймаром и Мбаппе

1 Теги реал мадридпсжфлорентино переснеймаркилиан мбаппе

В "Реале" делают выбор между Неймаром и МбаппеВ мадридском "Реале" делают выбор между форвардами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе как своих потенциальных будущих подписантов.

Так, по сведениям испанской прессы, в руководстве "сливочных" склоняются к тому, что трансфер француза будет более выгоден и оправдан. Подписание же бразильца продолжает продвигать президент королевского клуба Флорентино Перес.

Напомним, "Реал" выступил с официальным заявлением по трансферу Мбаппе. | soccernews.ru

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РМ

только Мбаппе...

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