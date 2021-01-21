В "Реале" доверяют Зидану и дадут время исправить ситуацию

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В "Реале" доверяют Зидану и дадут время исправить ситуациюРуководство "Реала" не уволит главного тренера Зинедина Зидана, несмотря на поражение от клуба третьей лиги "Алькояно" (1:2) в Кубке Испании, сообщает Goal.com.

В клубе полностью доверяют французскому специалисту и готовы предоставить необходимое время на исправление сложившейся ситуации.

Напомним, вчера "Реал" не смог переиграть в гостях клуб третьего испанского дивизиона "Алькояно" и вылетел в из Кубка Испании на стадии 1/16 финала.

В Ла Лиге "королевский клуб" занимает 2 строчку в турнирной таблице, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от идущего первым "Атлетико" составляет 4 балла, однако у "матрасников" в запасе еще 2 матча.

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