В "Реале" готовы продать Асенсио

Теги реал мадридмарко асенсио

В "Реале" готовы продать АсенсиоФото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио может сменить клубную прописку.

Как сообщает один из редакторов издания Marca Мигель Анхель Лара, большинство руководителей королевского клуба открыты к продаже Асенсио.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в девяти матчах Ла Лиги в составе "сливочных", в которых сумел отличиться тремя голами, которые забил в одном матче против "Мальорки" (6:1).

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