В "Реале" хотят, чтобы Холанд остался еще на год в "Боруссии"

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В "Реале" хотят, чтобы Холанд остался еще на год в "Боруссии"Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" определил стратегию по подписанию норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

Как сообщает издание AS, в "Мадриде" надеются на то, что Холанд останется ещё на сезон в "Боруссии", чтобы подписать его в 2023 году, когда закончится контракт Карима Бензема.

По информации источника, если Эрлинг все-таки примет решение покинуть немецкий клуб уже грядущим летом, то "Реал" будет активно участвовать в гонке за футболиста.

Ранее генеральный директор "шмелей" заявил, что "Реал" наиболее активно интересуется норвежцем.

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