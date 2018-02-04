В "Реале" игроки разделились на два лагеря

В мадридском "Реале" игроки разделились на два лагеря, информирует El Confidencial.

По сведениям источника, виной разлада в отношениях между футболистами "сливочных" стали действия главного тренера команды Зинедина Зидана, усадившего на "банку" Марко Асенсио и Иско и сделавшего выбор в пользу звездного трио - Гарета Бэйла, Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Такое решение своего наставника не поддержали не только испанские вингер и полузащитник, но и другие их партнеры, в числе которых упоминаются Серхио Рамос и Начо Фернандес. В свою очередь, валлийца, француза и португальца поддержали ряд игроков королевского клуба во главе с Лукой Модричем и Тони Кроосом.

Напомним, Marca назвала нынешний "Реал" худшим в истории. | soccernews.ru