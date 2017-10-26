В "Реале" изучают способы подписания Кейна

В мадридском "Реале" детально изучают способы подписания ведущего форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям OK Daily, в королевском клубе понимают, что приобретение 24-летнего нападающего "шпор" обойдется в солидную сумму, которая может достигать 225-ти миллионов евро. Поэтому в стане "сливочных", дабы облегчить нагрузку на клубный бюджет, рассматривают варианты с продажей в летнее трансферное окно кого-то из нынешних лидеров команды. Наиболее же реальной кандидатурой для этого на сегодняшний день в "Реале" рассматривается вингер Гарет Бэйл, за которого надеются выручить порядка 100 миллионов евро.