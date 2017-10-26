В "Реале" изучают способы подписания Кейна

Теги реал мадридхарри кейнтоттенхэмгарет бэйл

В "Реале" изучают способы подписания КейнаВ мадридском "Реале" детально изучают способы подписания ведущего форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Так, по сведениям OK Daily, в королевском клубе понимают, что приобретение 24-летнего нападающего "шпор" обойдется в солидную сумму, которая может достигать 225-ти миллионов евро. Поэтому в стане "сливочных", дабы облегчить нагрузку на клубный бюджет, рассматривают варианты с продажей в летнее трансферное окно кого-то из нынешних лидеров команды. Наиболее же реальной кандидатурой для этого на сегодняшний день в "Реале" рассматривается вингер Гарет Бэйл, за которого надеются выручить порядка 100 миллионов евро.

Напомним, Ковачич намерен покинуть "Реал" зимой. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

ЦСКА отправляется в Тулу на матч с "Арсеналом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов