В "Реале" начали рассматривать вопрос об увольнении Лопетеги после матча с ЦСКА

1 Теги реал мадридхулен лопетегицска москвафлорентино перес

В "Реале" начали рассматривать вопрос об увольнении Лопетеги после матча с ЦСКАПрезидент мадридского "Реала" Флорентино Перес начал рассматривать вопрос об увольнении главного тренера своей команды Хулена Лопетеги после матча Лиги чемпионов против московского ЦСКА.

Как информирует Mirror, именно после поражения от армейцев босс королевского клуба принял окончательное решение о поиске замены для 52-летнего специалиста.

Как ожидается, об увольнении наставника руководство "сливочных" может объявить уже на следующей неделе.

Напомним,  один из лидеров "Реала" выступил за увольнение Лопетеги до Эль Класико. | soccernews.ru

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