В "Реале" надеются, что победа ПСЖ в Лиге Чемпионов поможет им купить Мбаппе

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В "Реале" надеются, что победа ПСЖ в Лиге Чемпионов поможет им купить Мбаппе

Мадридский "Реал" сохраняет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

Королевский клуб собирается приобрести звёздного француза летом 2021 года и надеется, что им помогут два фактора.

Во-первых, контракт 21-летнего футболиста, истекающий по окончании сезона 2021/22. То есть, если парижане не продадут форварда через год, то через два рискуют потерять его бесплатно.

Во-вторых, возможная победа ПСЖ в Лиге Чемпионов, которая, как считают в "Реале", может смягчить позицию руководства касательно будущего Мбаппе. Напомним, что в финале самого престижного еврокубкового турнира французский гранд сразится с "Баварией".

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