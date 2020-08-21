В "Реале" надеются, что победа ПСЖ в Лиге Чемпионов поможет им купить Мбаппе
Мадридский "Реал" сохраняет интерес к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.
Королевский клуб собирается приобрести звёздного француза летом 2021 года и надеется, что им помогут два фактора.
Во-первых, контракт 21-летнего футболиста, истекающий по окончании сезона 2021/22. То есть, если парижане не продадут форварда через год, то через два рискуют потерять его бесплатно.
Во-вторых, возможная победа ПСЖ в Лиге Чемпионов, которая, как считают в "Реале", может смягчить позицию руководства касательно будущего Мбаппе. Напомним, что в финале самого престижного еврокубкового турнира французский гранд сразится с "Баварией".
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|Команда
|М
|О
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
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|31
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|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
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|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14