В "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси"

Теги реал мадридгарет бэйлэден азарчелси

В "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси"Ближайшим летом мадридский "Реал" планирует подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует испанская пресса.

При этом сообщается, что королевский клуб рассчитывает снизить сумму трансфера бельгийца, которая может превысить 100 миллионов евро, за счет включения в сделку Гарета Бэйла. Ожидается, что сами игроки будут не против такого обмена.

Напомним, "Реал" остановился на четырех кандидатах на замену Бэйлу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов