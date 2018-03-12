В "Реале" надеются на обмен игроками с "Челси"

Ближайшим летом мадридский "Реал" планирует подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует испанская пресса.

При этом сообщается, что королевский клуб рассчитывает снизить сумму трансфера бельгийца, которая может превысить 100 миллионов евро, за счет включения в сделку Гарета Бэйла. Ожидается, что сами игроки будут не против такого обмена.

Напомним, "Реал" остановился на четырех кандидатах на замену Бэйлу. | soccernews.ru